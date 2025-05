F1 25 EA Sports pubblica il video gameplay e svela tante informazioni sul gioco

video nella versione extended che svela in anteprima il gameplay di EA Sports F1 25, gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Con la partecipazione del commentatore di F1 Alex Jacques e del personaggio di spicco per la F1 Matt Gallagher, il video mostra in modo approfondito come F1 25 porterà più realismo e autenticità al weekend di gara grazie a nuove caratteristiche, tra cui circuiti scansionati con LIDAR, chiamate radio aggiuntive fatte da squadre reali e celebrazioni del podio rinnovate. Gli appassionati di Formula 1 commentano anche i tre circuiti invertiti, Silverstone, Zandvoort e il Red Bull Ring, ora disponibili per la prima volta nelle modalità Gran Premio, Prova a tempo, Multigiocatore e Carriera.Il video mostra da vicino quattro dei cinque circuiti aggiornati, che beneficiano tutti di una maggiore precisione del tracciato resa possibile dalla scansione LIDAR. 🔗 Game-experience.it - F1 25, EA Sports pubblica il video gameplay e svela tante informazioni sul gioco Oggi, Electronic Arts ha condiviso ilnella versione extended chein anteprima ildi EAF1 25,ufficiale FIA Formula One World Championship. Con la partecipazione del commentatore di F1 Alex Jacques e del personaggio di spicco per la F1 Matt Gallagher, ilmostra in modo approfondito come F1 25 porterà più realismo e autenticità al weekend di gara grazie a nuove caratteristiche, tra cui circuiti scansionati con LIDAR, chiamate radio aggiuntive fatte da squadre reali e celebrazioni del podio rinnovate. Gli appassionati di Formula 1 commentano anche i tre circuiti invertiti, Silverstone, Zandvoort e il Red Bull Ring, ora disponibili per la prima volta nelle modalità Gran Premio, Prova a tempo, Multigiocatore e Carriera.Ilmostra da vicino quattro dei cinque circuiti aggiornati, che beneficiano tutti di una maggiore precisione del tracciato resa possibile dalla scansione LIDAR. 🔗 Game-experience.it

