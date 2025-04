Extinction Rebellion flash mob davanti al ministero della Giustizia

Extinction Rebellion davanti alla sede del ministero della Giustizia a Roma. Una cinquantina di manifestanti hanno lanciato in aria polveri colorate davanti all’ingresso del dicastero di Via Arenula per protestare contro le misure introdotte dal governo con il “Dl Sicurezza”.Lanciando le polveri hanno ballato a mo’ di festa indiana “Holi” srotolando uno striscione con scritto “Nel buio fascista i colori della Giustizia”. Un manifestante si è arrampicato sul cancello del ministero per tentare di appendere una bandiera con il simbolo di Extinction Rebellion. Dopo un primo tentativo delle forze di polizia per spostare di peso i manifestanti, i giovani si sono seduti per terra continuando a gridare, cantare e suonare i tamburi. Solo ieri un’altra protesta di Extinction Rebellion a Roma, dove un gruppo di attivisti ha occupato la sede di Leonardo. 🔗 Lapresse.it - Extinction Rebellion, flash mob davanti al ministero della Giustizia Azione di protesta a sorpresa da parte del collettivoalla sede dela Roma. Una cinquantina di manifestanti hanno lanciato in aria polveri colorateall’ingresso del dicastero di Via Arenula per protestare contro le misure introdotte dal governo con il “Dl Sicurezza”.Lanciando le polveri hanno ballato a mo’ di festa indiana “Holi” srotolando uno striscione con scritto “Nel buio fascista i colori”. Un manifestante si è arrampicato sul cancello delper tentare di appendere una bandiera con il simbolo di. Dopo un primo tentativo delle forze di polizia per spostare di peso i manifestanti, i giovani si sono seduti per terra continuando a gridare, cantare e suonare i tamburi. Solo ieri un’altra protesta dia Roma, dove un gruppo di attivisti ha occupato la sede di Leonardo. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”. 🔗lapresse.it

Viaggi da incubo. Sarà flash mob di protesta - CASORATE PRIMO (Pavia)Corse tagliate, pullman insufficienti, ritardi continui e pendolari costretti a stare ore in attesa sotto la pensilina con qualunque condizione di tempo. È talmente difficile la situazione di coloro che da Casorate e il sud Milano si spostano verso il capoluogo lombardo, da arrivare alle proteste plateali. Giovedì 13, dalle 7 alle 9 i sindaci di Zibido San Giacomo, Vernate, Noviglio, Vermezzo Con Zelo, Gudo Visconti, Casorate Primo, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Rosate protesteranno con un flash mob a Noviglio, alla fermata di ... 🔗ilgiorno.it

Milano, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO Extinction Rebellion, flash mob davanti al ministero della Giustizia - LaPresse; Sotto l’albero di Natale un altro flash-mob di Extinction Rebellion; Azione di Extinction Rebellion, bloccati gli ingressi della Leonardo in solidarietà a Gaza; Extinction Rebellion, la Rai dica la verità sulla crisi climatica. Il flash mob a Milano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dl Sicurezza, flash mob Extinction Rebellion davanti ministero Giustizia - (LaPresse) Azione di protesta a sorpresa da parte del collettivo Extinction Rebellion davanti alla sede del Ministero della Giustizia a Roma. 🔗stream24.ilsole24ore.com

Extinction Rebellion, per la Polizia il gruppo ambientalista è “violento”. Ma i processi agli attivisti finiscono in nulla - Nel report sulle attività di ordine pubblico, il movimento per la giustizia climatica è definito responsabile di "condotte violente". Per le quali, però, nessuno dei suoi membri è mai stato condannato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Flash mob di Fridays for Future davanti grattacielo a Torino - (ANSA) - TORINO, 11 APR - Un flash mob ambientalista oggi a Torino ... In precedenza, operando dietro uno striscione di Extinction Rebellion, degli attivisti avevano incollato sulla facciata ... 🔗msn.com