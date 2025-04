Expo 2025 Borgonzoni | A Osaka sfila la creatività Italia e Giappone insieme nel segno della cultura

culturali intessute con partner internazionali strategici quali ad esempio il Giappone. È con questo duplice obiettivo che il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni (foto Lamberto Rubino) ha promosso la sfilata-evento “Born to Create”: una passerella d’eccezione a Expo 2025 Osaka per celebrare la creatività come motore di sviluppo culturale ed economico, riletta secondo l’interpretazione che ne hanno dato creativi della moda Italiani e Giapponesi e giovani promesse dell’audiovisivo.ge:kolumbus:liberoquotidiano:42457932Organizzata da Cinecittà in collaborazione con Fondazione ITS di Trieste e con la partecipazione di Yoshikazu Yamagata, fondatore nel 2008 della scuola di moda sperimentale Coconogacco di Tokyo, nella settimana che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista, l’iniziativa si è svolta nel Giardino all’Italiana del Padiglione Italia. 🔗 Liberoquotidiano.it - Expo 2025, Borgonzoni: "A Osaka sfila la creatività. Italia e Giappone insieme nel segno della cultura" Rilanciare all’estero l’immagine di un Paese sempre più attrattivo, forte dello straordinario patrimonio di eccellenze del Made in Italy che lo caratterizza, e consolidare le relazionili intessute con partner internazionali strategici quali ad esempio il. È con questo duplice obiettivo che il Sottosegretario allaLucia(foto Lamberto Rubino) ha promosso lata-evento “Born to Create”: una passerella d’eccezione aper celebrare lacome motore di sviluppole ed economico, riletta secondo l’interpretazione che ne hanno dato creativimodani esi e giovani promesse dell’audiovisivo.ge:kolumbus:liberoquotidiano:42457932Organizzata da Cinecittà in collaborazione con Fondazione ITS di Trieste e con la partecipazione di Yoshikazu Yamagata, fondatore nel 2008scuola di moda sperimentale Coconogacco di Tokyo, nella settimana che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista, l’iniziativa si è svolta nel Giardino all’na del Padiglione. 🔗 Liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka - Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per ammirare da vicino il genio visionario dell’artista e inventore rinascimentale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Monreale, artigiani locali verso l’EXPO 2025 di Osaka con il supporto del Comune - Monreale – Il Comune di Monreale sostiene attivamente la partecipazione delle imprese artigiane locali all’EXPO 2025 di Osaka, un evento di rilevanza mondiale che celebra cultura, innovazione ed eccellenza artigianale. L’amministrazione comunale invita gli artigiani del territorio a cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso pubblico della Regione Sicilia, che seleziona le imprese del settore dell’artigianato artistico, tradizionale […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Cartier ed Expo 2025 Osaka presentano il Padiglione delle Donne: un tributo al ruolo femminile nel progresso globale - Cartier ed Expo 2025 Osaka inaugurano il Women’s Pavilion, uno spazio dedicato al ruolo delle donne nel progresso globale. Un manifesto per l’uguaglianza, un’esperienza immersiva tra arte, cultura e sostenibilità per ispirare il cambiamento 🔗vanityfair.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Expo Osaka 2025: designer italiani e giapponesi insieme per una sfilata-evento; Expo 2025, Borgonzoni: A Osaka sfila la creatività. Italia e Giappone insieme nel segno della cultura | .it; Il protagonista con due giovani talenti del montaggio a Born to Create, sfilata-evento di Expo 2025 Osaka; Expo 2025 Osaka, Borgonzoni: Italia e Giappone insieme nel segno della cultura. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Expo Osaka 2025: designer italiani e giapponesi insieme per una sfilata-evento - Abiti-scultura che raccontano storie e indagano temi, anche complessi, per sollecitare una riflessione etica ed estetica. Sono nostalgia, futuro post-apocalittico, poetica della rinascita ... 🔗ilmessaggero.it

L’Italia più creativa a Expo Osaka 2025 - Rilanciare all’estero l’immagine di un Paese sempre più attrattivo, forte dello straordinario patrimonio di eccellenze del Made in Italy ... 🔗msn.com

A Osaka, Italia e Giappone sfilano insieme nel segno della cultura per Expo 2025 - Il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni ha promosso lo show-evento «Born to create» con la partecipazione dei giovani creativi selezionati tra i partecipanti all’Its constest di Trieste. Per ... 🔗msn.com