Expedition 33 | Dalla console al cinema il passo è breve

Expedition 33 si prepara ad approdare ad Hollywood? Ebbene si, ancora una volta l'industria cinematografica ha scelto di attingere a piene mani al mondo dei videogames. Clair Obscur: Expedition 33 è infatti destinato ad essere adattato sul grande schermo secondo un aggiornamento offerto dall'affidabile Variety. La notizia, a dire il vero, è abbastanza datata, ma a quanto pare sia tornata alla ribalta dopo aver ammaliato i videogamers e critici da ogni parte del mondo. Secondo la celebre fonte, infatti, lo sviluppatore di videogiochi Sandfall Interactive avrebbe chiuso un accordo di collaborazione con Story Kitchen per sviluppare una versione cinematografica del gioco ancor prima del suo lancio ufficiale su console.

