Ex Barcellona Piqué | "Nel 2010 con l'Inter goal di Milito in fuorigioco e rete regolare di Bojan annullata"

Barcellona dal 2008 al 2023, parla Sky Sport a poche ora dall`andata delle semifinali di Champions. 🔗 Gerard Piquè, ex colonna della difesa deldal 2008 al 2023, parla Sky Sport a poche ora dall`andata delle semifinali di Champions. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona:Piqué vuole cambiare il calcio - Barcellona:Piqué vuole cambiare il calcio “Zero punti a chi pareggia 0-0. Yamal? Ai miei tempi non avrebbe visto il campo” Gerard Piqué è stato il protagonista della prima puntata del podcast lanciato da Iker Casillas. Un incontro tra due ex compagni di nazionale e storici rivali nei club, con il difensore che ha vestito la maglia del Barcellona e il portiere quella del Real Madrid. Durante la conversazione, Piqué ha avanzato una proposta che potrebbe rivoluzionare il regolamento del calcio: penalizzare con zero punti le squadre che concludono una partita senza reti segnate. 🔗terzotemponapoli.com

Piquè ricorda: «Barcellona Inter? Saranno due grandi match. Nel 2010 ci annullarono un gol regolare» - di RedazionePiquè ha parlato a Sky Sport della sfida Barcellona Inter di Champions League: le dichiarazioni dell’ex difensore spagnolo Intervistato da Sky Sport, Piquè si è espresso su Barcellona Inter che vale la semifinale di Champions League. FAVORITI – «Credo che il Barcellona sia leggermente favorito. L’Inter sta molto bene, però sta soffrendo da qualche partita mentre il Barça viene dalla vittoria in Copa del Rey e sta facendo molto bene. 🔗internews24.com

Piqué: «Se il Barcellona ne avrà bisogno, farò il presidente. Ho avuto prima la tessera del club che la carta d’identità» - Gerard Piqué ha parlato al podcast di Iker Casillas del suo ritiro al Barcellona e un possibile futuro nel calcio. Piqué: «Se il Barcellona ne avrà bisogno, farò il presidente» La nuova generazione del Barça: «Non lo so se Cubarsí avrebbe giocato nel vecchio Barcellona, o Balde, o Gavi… giocano più per necessità che per fiducia. La mia sensazione è che Lamine Yamal nella nostra generazione non avrebbe giocato. 🔗ilnapolista.it