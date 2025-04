Evento di beneficienza nell' ex Palazzo Valguarnera Marchesi Santa Lucia | Les Florettes in concerto

Florettes in concerto nell'ex Palazzo Valguarnera Marchesi Santa Lucia, domenica 18 maggio, alle 18. Il coro interamente femminile, diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto, porterà sl palco un progetto di musica swing che viaggia dagli anni. 🔗 Palermotoday.it - Evento di beneficienza nell'ex Palazzo Valguarnera Marchesi Santa Lucia: Les Florettes in concerto Lesin'ex, domenica 18 maggio, alle 18. Il coro interamente femminile, diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto, porterà sl palco un progetto di musica swing che viaggia dagli anni. 🔗 Palermotoday.it

