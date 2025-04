Eurovision Tommy Cash show a Milano | Sarò in gara anche per l’Italia

Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, Tommy Cash, l'eclettico artista estone in gara con 'Espresso Macchiato', ha preparato e distribuito caffè ai fan dall'edicola di piazza Morbegno a Milano. "Vota Tommy Cash" si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore. L'artista estone, che si esibirà al concerto del 1 maggio a Taranto, ha detto: "Sono molto contento, c'è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico". Su Gabry Ponte e Lucio Corsi, anche loro in concorso al prossimo Eurovision, Tommy ha spiegato: "Li amo, ho già parlato con Gabry ma non ancora con Lucio, non vedo l'ora di conoscerlo.

Tommy Cash, un Espresso all’Eurovision: "Lì devi mangiarteli" - Cosa vuoi dire a uno che nel video di Winaloto trasforma il suo volto in un inguine femminile, che si presenta vestito da tavolo imbandito alla sfilata parigina del brand Doublet e, dulcis in fundo, espone il suo liquido seminale al Kumu Art Museum di Tallinn? Questo (e molto altro) è Tomas Tammemets, pardon Tommy Cash, portacolori dell’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest. Idolo, pure in Italia, della generazione TikTok, ma bestia nera di soggetti un po’ meno inclini all’humour come chi ha chiesto addirittura l’esclusione dalla Sanremo europea per gli "stereotipi sull’Italia e ... 🔗quotidiano.net

“Insulta gli italiani con un cliché”: tempesta all’Eurovision per “Tiramisù remix” di Tommy Cash - Mentre l’Italia celebrava il trionfo di Olly al Festival di Sanremo 2025, dall’Estonia arrivava una notizia che ha scatenato un acceso dibattito: la vittoria di Tommy Cash all’Eesti Laul, il contest nazionale che decreta il rappresentante del Paese baltico all’Eurovision Song Contest. Il brano vincitore, “Espresso Macchiato”, ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico non solo per il suo sound innovativo, ma anche per il testo e il video, diventati virali in poche ore. 🔗ilfogliettone.it

È polemica per il brano “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. Centinaio (Lega): «Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision» - L’Eurovision Song Contest deve ancora cominciare, ma è già scoppiata la prima polemica per il brano che rappresenterà l’Estonia – dal titolo Espresso Macchiato – dedicato agli stereotipi con cui vengono rappresentati gli italiani all’estero. Il vicepresidente del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, ha chiesto sui social di escludere la canzone di Tommy Cash dalla competizione internazionale. 🔗open.online

