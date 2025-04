Eurostat | povertà ed esclusione sociale in zona UE al 21% L’Italia al 23% Tra i paesi a rischio alto Bulgaria Grecia e Spagna

Eurostat provvisori per il 2024, il rischio di povertà o esclusione sociale coinvolge una quota significativa della popolazione all'interno dell'Unione Europea. La media dell'UE si attesta al 21%, ma emergono notevoli differenze tra gli Stati membri.L'articolo Eurostat: povertà ed esclusione sociale in zona UE al 21%. L’Italia al 23%. Tra i paesi a rischio alto Bulgaria, Grecia e Spagna. . 🔗 Secondo i datiprovvisori per il 2024, ildicoinvolge una quota significativa della popolazione all'interno dell'Unione Europea. La media dell'UE si attesta al 21%, ma emergono notevoli differenze tra gli Stati membri.L'articoloedinUE al 21%.al 23%. Tra i. . 🔗 Orizzontescuola.it

Aumento della povertà ed esclusione sociale nel 2024 secondo Istat - Nel 2024 sale la percentuale di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale: dal 22,8% del 2023 passa a 23,1%. Lo comunica l'Istat. In particolare, la quota di individui a rischio di povertà resta invariata (18,9%) così come quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (4,6% rispetto al 4,7%), invece c'è un lieve aumento di individui in famiglie a bassa intensità di lavoro (da 8,9% a 9,2%). 🔗quotidiano.net

Istat, aumentano le persone a rischio povertà ed esclusione sociale nel 2024 - Secondo i dati Istat, nel 2024, circa il 23,1% della popolazione italiana è stata rischio di povertà o esclusione sociale, in aumento rispetto all'anno precedente. L'incidenza della povertà lavorativa cresce leggermente, mentre persistono forti disuguaglianze tra categorie di lavoratori, fasce d'età e territori. Il divario tra le famiglie più ricche e quelle più povere si amplia, con una distribuzione del reddito sempre più squilibrata. 🔗fanpage.it

