Europa League in tv | guida completa all' andata delle semifinali Dove vedere le gare

Europa League: domani andrà in scena l'andata delle semifinali, poi giovedì prossimo ci sarà il ritorno e si scopriranno finalmente le finaliste, che si affronteranno allo stadio San Mamés di Bilbao. Occasione ghiottissima per gli uomini di Valverde, che, in caso di qualificazione, potranno giocare la finale “in casa”, ma prima ci sarà da superare lo scoglio Manchester United, alle prese con l'ultima vera chiamata per salvare una stagione fin qui ampiamente negativa. Discorso simile per il Tottenham di Postecoglou, sedicesimo in classifica a distanza siderale dalla zona Europa. Per gli Spurs, come per il Man United, l'Europa League rappresenta l'ultima spiaggia per giocare una coppa europea la prossima stagione, ma prima dovranno eliminare il BodøGlimt, vera e propria rivelazione di quest'edizione, che ai quarti di finale ha eliminato la Lazio di Baroni, e ora cerca il colpaccio anche contro il Tottenham. 🔗 Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vedere le gare Roma, 30 aprile 2025 – Siamo quasi giunti all'ultimo atto dell': domani andrà in scena l', poi giovedì prossimo ci sarà il ritorno e si scopriranno finalmente le finaliste, che si affronteranno allo stadio San Mamés di Bilbao. Occasione ghiottissima per gli uomini di Valverde, che, in caso di qualificazione, potranno giocare la finale “in casa”, ma prima ci sarà da superare lo scoglio Manchester United, alle prese con l'ultima vera chiamata per salvare una stagione fin qui ampiamente negativa. Discorso simile per il Tottenham di Postecoglou, sedicesimo in classifica a distanza siderale dalla zona. Per gli Spurs, come per il Man United, l'rappresenta l'ultima spiaggia per giocare una coppa europea la prossima stagione, ma prima dovranno eliminare il BodøGlimt, vera e propria rivelazione di quest'edizione, che ai quarti di finale ha eliminato la Lazio di Baroni, e ora cerca il colpaccio anche contro il Tottenham. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Europa League in tv: guida completa al primo turno dei playoff. Partite, orari e dove vederle - Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo sole due settimane ritorna l'Europa League, con il primo turno della fase playoff. Domani saranno impegnate 16 squadre: alle 18:45 andranno in scena Union SG – Ajax, Midtjylland – Real Sociedad, Ferencvaros – Viktoria Plzen e Fenerbache – Anderlecht, mentre alle 21 sarà la volta di Paok – FCSB, AZ – Galatasaray, Twente - Bodø/Glimt e Porto – Roma. I giallorossi, quindi, cercheranno il colpo grosso all'Estadio do Dragao contro una squadra tutt'altro che banale, che può essere una vera e propria mina vagante della competizione. 🔗sport.quotidiano.net

Europa League in tv: guida completa all'andata degli ottavi. Partite, orari e dove vederle - Roma, 5 marzo 2025 – L'Europa League entra nel vivo: domani andrà in scena l'andata degli ottavi di finale, con le due squadre della capitale che scenderanno in campo per difendere i colori dell'Italia dopo una Champions League che ha visto l'uscita in massa delle squadre della Penisola, a eccezione dell'Inter. Sia la Roma che la Lazio giocheranno alle 21, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao. 🔗sport.quotidiano.net

Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle - Roma, 9 aprile 2025 – L'Europa League si avvicina alle fasi finali della competizione: domani inizieranno i quarti di finale, con tutte le gare (Lazio – Bodø/Glimt, Manchester United – Lione, Eintracht Francoforte – Tottenham e Athletic Bilbao – Rangers) che si giocheranno alle 21. La Lazio sarà l'unica squadra italiana ancora in corsa, dato che la Roma ha interrotto il suo cammino agli ottavi di finale dopo la sconfitta nella gara di ritorno contro l'Athletic Bilbao. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Europa League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vedere le gare; Il calendario e gli orari di Europa League; Lazio-Bodo Glimt, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming: gli orari; Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle. 🔗Ne parlano su altre fonti

Europa League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vedere le gare - Il Manchester United ospiterà l'Athletic Bilbao, mentre il Tottenham sarà ospite del Bodø/Glimt, entrambe le gare si giocheranno alle 21 ... 🔗sport.quotidiano.net

Europa League in tv: guida completa al ritorno dei quarti. Partite, orari e dove vederle - La Lazio cercherà la rimonta contro il Bodø/Glimt dopo aver perso l'andata. Manchester United – Lione, Eintracht Francoforte – Tottenham e Athletic Bilbao – Rangers ripartiranno dal pareggio ... 🔗msn.com

Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle - Roma, 9 aprile 2025 – L'Europa League si avvicina alle fasi finali della ... Dove vedere Lione – Manchester United in tv e in streaming La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ... 🔗msn.com