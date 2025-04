Euroflora le Marche presentano a Genova il Distretto Florovivaistico

Distretto Florovivaistico delle Marche è realtà. La Regione Marche ha ufficializzato oggi, nel corso di un evento della fiera internazionale Euroflora in corso a Genova fino al 4 maggio, la sua nascita. Un risultato che rappresenta un punto di svolta per il comparto agricolo marchigiano e la conclusione di un percorso condiviso tra istituzioni, imprese e rappresentanze professionali.Ad aprire i lavori è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, che ha illustrato il valore strategico del Distretto, le peculiarità del territorio e le motivazioni culturali e produttive che ne hanno reso possibile la costituzione.Il Distretto Florovivaistico “Con la presentazione ufficiale del Distretto Florovivaistico delle Marche a Euroflora 2025 – ha detto – abbiamo posto un tassello fondamentale nella strategia di rilancio e valorizzazione di un settore che esprime eccellenze produttive, radici profonde nel territorio e grandi potenzialità per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione per l’intero sistema agricolo marchigiano. 🔗 Lapresse.it - Euroflora, le Marche presentano a Genova il Distretto Florovivaistico Ildelleè realtà. La Regioneha ufficializzato oggi, nel corso di un evento della fiera internazionalein corso afino al 4 maggio, la sua nascita. Un risultato che rappresenta un punto di svolta per il comparto agricolo marchigiano e la conclusione di un percorso condiviso tra istituzioni, imprese e rappresentanze professionali.Ad aprire i lavori è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, che ha illustrato il valore strategico del, le peculiarità del territorio e le motivazioni culturali e produttive che ne hanno reso possibile la costituzione.Il“Con la presentazione ufficiale deldelle2025 – ha detto – abbiamo posto un tassello fondamentale nella strategia di rilancio e valorizzazione di un settore che esprime eccellenze produttive, radici profonde nel territorio e grandi potenzialità per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione per l’intero sistema agricolo marchigiano. 🔗 Lapresse.it

Euroflora, a Genova le Marche primeggiano per il settore florovivaistico - Le Marche si confermano una realtà eccellente e in crescita anche nel settore florovivaistico, ottenendo importanti riconoscimenti in questi giorni a Euroflora, la Mostra internazionale di piante e fiori in corso a Genova fino al 4 maggio. La Regione, presente con una collettiva e cinque aziende in rappresentanza del distretto marchigiano, ha già ottenuto numerosi e prestigiosi premi all’interno della manifestazione che richiama da tutta Europa centinaia di migliaia di visitatori ed esperti. 🔗lapresse.it

