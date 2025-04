Euractiv e Monrif Una partnership per parlare di Europa

Monrif – editrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – e CesUE Srl, realtà di eccellenza specializzata nella formazione, comunicazione e progettazione sui temi dell'Unione europea e della governance globale.La partnership, operativa dal 23 aprile 2025, punta a creare un ecosistema informativo integrato per offrire ai lettori una finestra qualificata, costantemente aggiornata e facilmente accessibile sui temi europei. Il cuore del progetto sarà la collaborazione tra le testate del gruppo Monrif e il sito Euractiv Italia, l'edizione italiana del network di informazione indipendente sull'Europa, gestito da CesUE.Secondo Roberto Castaldi (nella foto), direttore CesUE e Euractiv Italia, "l'accordo permetterà a un numero sempre maggiore di cittadini di comprendere meglio l'Unione europea, che ha pregi e difetti, che offre opportunità, ma che manifesta chiari limiti in termini di competenze e poteri, rispetto alle richieste dei cittadini europei".

