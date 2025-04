Etna nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est | fontane di lava fino a 300 metri

nuova fase eruttiva è presente, dalla notte scorsa, dal cratere di Sud-Est dell’Etna, con, inizialmente, un’attività esplosiva da diverse bocche poste nell’area sommitale del cratere, ed emissione di colate di lava verso Sud-Est e Sud . Verso le 2:45 l’attività stromboliana è passata a fontane di lava pulsanti, che hanno raggiunto altezze di 200-300 metri sopra le bocche eruttive. Intorno. 🔗 Feedpress.me - Etna, nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est: fontane di lava fino a 300 metri Unaè presente, dalla notte scorsa, daldi Sud-Est dell’, con, inizialmente, un’attività esplosiva da diverse bocche poste nell’area sommitale del, ed emissione di colate diverso Sud-Est e Sud . Verso le 2:45 l’attività stromboliana è passata adipulsanti, che hanno raggiunto altezze di 200-300sopra le bocche eruttive. Intorno. 🔗 Feedpress.me

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Lo spettacolo dell'Etna: attività eruttiva da Bocca Nuova - AGI - Sull'Etna continua l'attività effusiva subterminale, alimentando una colata di lava che ha raggiunto una lunghezza di 3 km circa. Lo spiega su Facebook il vulcanologo Boris Behncke, dell'Ingv di Catania. Il fronte della colata stava fino a ieri avanzando nella valle tra il cono principale del 1610 (dove c'è la Grotta degli Archi) e l'antico cratere Monte Pecoraro. "Ma - aggiunge il vulcanologo - non c'è solo questa emissione di lava, da una fessura alla base meridionale del cratere Bocca Nuova. 🔗agi.it

Missile ipersonico, la nuova arma in fase di test in Gran Bretagna per rispondere alle minacce russe - Spiegano a Londra: «La sicurezza nazionale è il fondamento del Piano di cambiamento di questo governo e la notizia di oggi arriva dopo che il Primo Ministro ha annunciato il più... 🔗ilmessaggero.it

L’incontro Usa-Russia apre una nuova fase diplomatica. La versione di Missiroli - Con l’incontro tra le due delegazioni avvenuto questa mattina a Riad, Washington e Mosca hanno aperto ufficialmente un dialogo sul conflitto in Ucraina. E il fatto che al tavolo non siano stati coinvolti né Kyiv né i partner europei degli Stati Uniti è di per sé un segnale rilevante, che avrà delle ricadute nel prossimo futuro. Formiche.net ha chiesto ad Antonio Missiroli, ex-direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già assistente del segretario generale della Nato per le emerging security challenges, di fornire la sua interpretazione sulle ultime vicende. 🔗formiche.net

Cosa riportano altre fonti

Etna, nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est: fontane di lava fino a 300 metri; Etna, risveglio notturno: fontane di lava e lapilli per una nuova fase eruttiva; Etna, nuova fase eruttiva in corso ai crateri sommitali di Sud-Est; L’Etna torna a farsi sentire: nuova fase eruttiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Attività eruttiva dell'Etna: esplosioni e colate di lava in corso - Il vulcano siciliano mostra segni di intensa attività con fontane di lava e ricaduta di lapilli. La notte scorsa, il cratere di Sud-Est dell’Etna ha dato vita a una nuova fase eruttiva, caratterizzata ... 🔗notizie.it

Etna, nuova fase eruttiva dal cratere di Sud-Est: fontane di lava fino a 300 metri - Una nuova fase eruttiva è presente, dalla notte scorsa, dal cratere di Sud-Est dell’Etna, con, inizialmente, un’attività esplosiva da diverse bocche ... 🔗msn.com

L’Etna entra in una nuova fase eruttiva: monitoraggio e situazione attuale - L'Etna entra in una nuova fase eruttiva, con un aumento del tremore vulcanico monitorato dall'INGV. Il traffico aereo rimane sotto controllo, mantenendo il livello di allerta giallo. 🔗gaeta.it