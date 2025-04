Etna nuova eruzione | fontane di lava fino a 300 metri

nuova attività eruttiva dell'Etna è stata rilevata dall'Osservatorio di Catania dell'Istituto nazionale di Geofisica oggi, mercoledì 30 aprile, dal cratere di Sud-est. L'Ingv ha registrato un'attività esplosiva da diverse bocche poste nell'area sommitale del cratere e colate di lava verso Sud-est e Sud. Le fontane di lava hanno raggiunto i 300 metri.

