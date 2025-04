Etheria Restart | Annunciata la data di uscita

XD Games ha finalmente alzato il sipario sulla data d'uscita ufficiale di Etheria: Restart, l'attesissimo RPG tattico ambientato in un mondo digitale stilizzato e avveniristico. Il gioco debutterà il 5 giugno 2025 su iOS, Android, PC e Steam, portando con sé un'esperienza profonda e dinamica che unisce strategia, estetica cyberpunk e combattimenti intensi. A sorpresa, è stata anche confermata una beta chiusa finale, che inizierà l'8 maggio, riservata a un numero limitato di partecipanti.

Un mondo digitale in equilibrio tra eleganza e guerra

Etheria è una metropoli virtuale vibrante, dominata da Hyperlinkers, combattenti d'élite che guidano esseri senzienti noti come Animus. In questo universo hi-tech, i giocatori si immergeranno in una narrazione complessa, in cui la lotta per il controllo e la libertà si mescola a riflessioni sull'identità e sulla tecnologia.

Etheria Restart: Data di uscita, ultima BETA, nuova SSR e altre novità - XD Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di Etheria Restart, in arrivo su iOS, Android, PC e Steam. Insieme a questa notizia, è stata anche svelata una beta chiusa ... 🔗techgaming.it

Etheria Restart: Nuova BETA e tante novità per il Gatcha in uscita su PC e Mobile - Etheria: Restart, il nuovo hero RPG sci-fi che promette di ridefinire il genere su dispositivi mobili e PC, sarà protagonista di un attesissimo evento livestream il 25 aprile alle 21:00 (UTC-5). 🔗techgaming.it