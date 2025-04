Estorsione e rapina a Cava dei Tirreni | dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione Arrestata 47enne

Estorsione e rapina. La donna ha ricevuto l'ordine di carcerazione perché riconosciuta colpevole per reati commessi nel 2011Nel pomeriggio del 28 aprile scorso, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di una 47enne di Nocera Inferiore, un provvedimento per la carcerazione. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Ad emettere il provvedimento, il 22 aprile scorso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali.Destinataria del provvedimento una 47enne di Nocera Inferiore: la donna dovrà espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina ed Estorsione, reato commessi a Cava dei Tirreni nel 2011.

