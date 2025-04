Estetista qualificata

Estetista qualificata con esperienza, 1 posto. Requisiti: completa autonomia in tutta l’estetica di base come manicure e pedicure con smalto normale e semipermanente, ceretta tradizionale, brasiliana e laser, pulizia viso, massaggio base e utilizzo macchinari; Contratto: sostituzione maternità part-time; Sede di lavoro: Figino Serenza; Cv a Ilgiorno.it - Estetista qualificata con esperienza, 1 posto. Requisiti: completa autonomia in tutta l’estetica di base come manicure e pedicure con smalto normale e semipermanente, ceretta tradizionale, brasiliana e laser, pulizia viso, massaggio base e utilizzo macchinari; Contratto: sostituzione maternità part-time; Sede di lavoro: Figino Serenza; Cv a [email protected] codice 21397. 🔗 Ilgiorno.it

