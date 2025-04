Essere genitori affettuosi può aiutare i figli a percepire il mondo come un posto sicuro | lo dice una ricerca

mondo da adulti. Più che il contesto sociale o economico, è la qualità del rapporto con i genitori a plasmare la fiducia nel mondo. 🔗 Uno studio internazionale ha seguito per oltre dieci anni bambini di otto Paesi, rivelando che l’affetto ricevuto in famiglia è il principale fattore che influenza la visione positiva delda adulti. Più che il contesto sociale o economico, è la qualità del rapporto con ia plasmare la fiducia nel. 🔗 Fanpage.it

