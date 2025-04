Esselunga sciopero driver da 11 giorni presidio alla sede centrale di Pioltello

sciopero dei lavoratori che effettuano le consegne a domicilio per il servizio e-commerce di Esselunga, un’azione che sta coinvolgendo diversi presìdi nei magazzini di smistamento dei prodotti. sciopero dei driver di Esselunga, disagi con il servizio di spesa a domicilio La Filt Cgil Monza e Brianza, insieme alle delegazioni della . 🔗 È giunto all’undicesimo giorno lodei lavoratori che effettuano le consegne a domicilio per il servizio e-commerce di, un’azione che sta coinvolgendo diversi presìdi nei magazzini di smistamento dei prodotti.deidi, disagi con il servizio di spesa a domicilio La Filt Cgil Monza e Brianza, insieme alle delegazioni della . 🔗 Ilnotiziario.net

