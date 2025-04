Esplosioni e fumo nero furgone distrutto dalle fiamme

Esplosioni e il propagarsi di una colonna di fumo nero che proveniva dall'area artigianale. Allarme presto rientrato una volta che i vigili del fuoco e i carabinieri hanno raggiunto il luogo da cui proveniva la richiesta. 🔗 Perugiatoday.it - Esplosioni e fumo nero, furgone distrutto dalle fiamme Allarme a Sant'Andrea delle Fratte nel tardo pomeriggio di oggi, dopo alcunee il propagarsi di una colonna diche proveniva dall'area artigianale. Allarme presto rientrato una volta che i vigili del fuoco e i carabinieri hanno raggiunto il luogo da cui proveniva la richiesta. 🔗 Perugiatoday.it

