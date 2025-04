ESCLUSIVA Regionali Campania incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni

prossimi giorni l’incontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein per discutere delle Regionali in Campania. Un vertice molto atteso che dovrebbe tenersi nella prima o seconda settimana di maggio.De Luca ribadira’ alla segretaria del Pd di non essere disposto a subire candidature imposte da Roma ma di voler trovare un nome condiviso per rappresentare il centrosinistra. In caso contrario è pronto a candidarsi capolista di una civica in tutte le circoscrizioni proponendo Fulvio Bonavitacola come candidato a presidente.Sette liste civiche sono già pronte se il Pd andrà alla rottura con De Luca, che condurrebbe la campagna elettorale in prima persona.L'articolo ESCLUSIVA Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni proviene da Anteprima24. 🔗 Anteprima24.it - ESCLUSIVA/ Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni Tempo di lettura: < 1 minuto PoliticaA quanto apprende Anteprima24.it, è previsto neil’tra Vincenzo Dee Ellyper discutere dellein. Un vertice molto atteso che dovrebbe tenersi nella prima o seconda settimana di maggio.Deribadira’ alla segretaria del Pd di non essere disposto a subire candidature imposte da Roma ma di voler trovare un nome condiviso per rappresentare il centrosinistra. In caso contrario è pronto a candidarsi capolista di una civica in tutte le circoscrizioni proponendo Fulvio Bonavitacola come candidato a presidente.Sette liste civiche sono già pronte se il Pd andrà alla rottura con De, che condurrebbe la campagna elettorale in prima persona.L'articoloDeneiproviene da Anteprima24. 🔗 Anteprima24.it

