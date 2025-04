Esce per andare a lavoro ma scompare nel nulla | trovata morta in un dirupo Antonietta Piani

trovata senza vita nella serata di martedì 29 aprile Antonietta Piani, la 63enne residente a Fellicarolo di Fanano (Modena) scomparsa dalle prime ore di lunedì. Antonietta, commercialista nota nel modenese, era uscita di casa molto presto per recarsi al lavoro come ogni giorno.

Prato: esce di casa per andare a lavoro e scompare. Appello sui social per ritrovare un 59enne - PRATO – Sono ore di grande apprensione per la famiglia di Andrea Calamai, l’uomo di 59 anni scomparso a Prato lunedì 17 marzo 2025. Calamai è uscito dal posto di lavoro nella pausa pranzo per tornare a casa come tutti i giorni e rientrare poi al lavoro, ma nessuno lo ha visto: non è rientrato […] L'articolo Prato: esce di casa per andare a lavoro e scompare. Appello sui social per ritrovare un 59enne proviene da Firenze Post. 🔗.com

Esce di casa per andare a lavoro e muore così: lascia due figli, una famiglia distrutta - Brahim Ettoumani, 54 anni, viveva da oltre 30 anni nel Mantovano, a Canneto sull’Oglio. Qui aveva creato la sua famiglia, con due figli, un ragazzo di 12 anni e una ragazza di 18, e la moglie con cui era sposato da quasi vent’anni. È tragicamente deceduto all’alba di mercoledì, mentre si stava recando al lavoro. Titolare di una piccola impresa edile, stava percorrendo la Strada provinciale 24, a bordo del suo furgone Renault Traffic, in direzione di Fiesse, dopo aver lasciato Asola. 🔗thesocialpost.it

Esce dal carcere per andare al lavoro e ruba una borsa, un altro distrugge la cella - Giornata impegnativa per la polizia penitenziaria quella di venerdì 14 marzo 2025 tra Pontedecimo e Chiavari. Nel primo caso un detenuto ha distrutto la cella e aggredito gli agenti; in riviera invece un 34enne ha rubato una borsa mentre era fuori dal penitenziario per recarsi al lavoro. A... 🔗genovatoday.it

Esce per andare a lavoro ma scompare nel nulla: trovata morta in un dirupo Antonietta Piani - Il corpo della commercialista 63enne, molto nota in paese, è stato recuperato in un'area impervia alle porte della frazione del modenese dove viveva con il compagno. Lascia due figli ... 🔗today.it

Esce per andare in palestra e scompare nel nulla: da venerdì si cerca Martino Caldarelli - È uscito di casa dicendo che sarebbe andato in palestra, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Martino Caldarelli, 48 anni, residente nella frazione di San Pietro a Isola del Gran ... 🔗news.fidelityhouse.eu

Teramo, esce per andare in palestra. Ma scompare nel nulla: scattano le ricerche - Teramo, esce per andare in palestra. Ma scompare nel nulla: scattano le ricerche – Abruzzocityrumors.it E’ un vero e proprio giallo. Ecco perchè sono ore d’ansia e d’angoscia per familiari e ... 🔗abruzzo.cityrumors.it