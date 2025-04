Esce di strada in tangenziale sud | 24enne estratta dall' abitacolo e portata in ospedale

stradale che ha avuto lungo sulla tangenziale sud nella tarda serata di martedì.La 24enne si trovava alla guida di una Fiat 500, poco dopo le 22.30, che procedeva in direzione di Verona Nord, ma per cause al vaglio della polizia locale. 🔗 Veronasera.it - Esce di strada in tangenziale sud: 24enne estratta dall'abitacolo e portata in ospedale Una giovane è stata la protagonista di un incidentele che ha avuto lungo sullasud nella tarda serata di martedì.Lasi trovava alla guida di una Fiat 500, poco dopo le 22.30, che procedeva in direzione di Verona Nord, ma per cause al vaglio della polizia locale. 🔗 Veronasera.it

Auto esce di strada mentre percorre la tangenziale Sud: grave in ospedale - Un'auto è uscita di strada, poco prima delle ore 10 della mattinata di giovedì 13 marzo, mentre stava percorrendo la tangenziale Sud, prima dell'uscita verso via Traversetolo, all'altezza dell'hotel Rimmel. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono in corso di... 🔗parmatoday.it

Entra contromano in tangenziale, poi sbanda ed esce di strada con l'auto - Poteva trasformarsi in tragedia il grave episodio avvenuto sabato pomeriggio, 27 aprile, a Villanuova sul Clisi. Un automobilista, per cause ancora da chiarire, ha imboccato la tangenziale contromano, finendo poi fuori strada. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute... 🔗bresciatoday.it

Incidente in tangenziale a Nichelino: tir esce di strada e finisce nei campi, conducente in ospedale - Un tir è improvvisamente uscito di carreggiata, terminando la propria corsa in un campo, nella prima mattinata di oggi, sabato 1 marzo 2025, mentre percorreva la tangenziale sud in direzione nord Milano-Aosta. L'incidente, che potrebbe essere stato provocato da un malore, è avvenuto a Nichelino... 🔗torinotoday.it

