Eruzione improvvisa colate di lava | il vulcano italiano si sveglia

Nelle prime ore del mattino, l'Etna è tornato a dare spettacolo, intensificando la propria attività vulcanica con esplosioni e colate laviche provenienti da diverse bocche situate nell'area sommitale del cratere. L'Osservatorio etneo dell'Ingv ha comunicato che, intorno alle 3:45, l'attività stromboliana si è evoluta in fontane di lava pulsanti, che hanno raggiunto altezze comprese tra i 200 e i 300 metri.Già attorno alle 3:30, si è registrata una leggera ricaduta di lapilli nella zona di Piano Vetore, sul versante sud-occidentale del vulcano, segno della crescente intensità dell'attività. Le colate di lava si stanno dirigendo principalmente verso sud-est e sud, senza al momento impattare aree abitate, ma mantenendo alta l'attenzione degli esperti.Secondo le previsioni del modello di dispersione, un'eventuale nube eruttiva generata dall'attività in corso si muoverebbe in direzione sud sud-ovest, orientandosi poi verso sud-ovest nelle ore mattutine.

Etna in eruzione, sciatori notturni passano accanto alla colata di lava. VIDEO - Un gruppo di sciatori professionisti ha sciato in notturna accanto alla colata di lava sull’Etna. Le immagini dell’11 febbraio immortalano uno spettacolo della natura incredibile e un’esperienza, tanto affascinante quanto rischiosa, che solo sul vulcano siciliano è possibile provare. L’Etna è infatti uno dei pochi vulcani al mondo dove è possibile sciare vicino alla lava. L’impresa degli atleti che sciano di notte con la lava incandescente a illuminare il percorso è stata documentata da Dario Teri di Etna Summit Craters. 🔗tg24.sky.it

Etna: vicini alla lava dell’eruzione per farsi un selfie, feriti e ipotermie. “Verranno denunciati” - In questi ultimi giorni l’Etna ha regalato spettacolo, con la cosiddetta “sciara” che ha colorato di rosso la neve sul vulcano catanese. Lo scenario mozzafiato dell’Etna ha però attirato molti curiosi a caccia di selfie mozzafiato da esporre come trofeo sui social, ignorando però i grandi rischi dettati dalle colate di lava che fuoriescono dal vulcano. L’allarme di Cnsas: “Turisti vicini all’Etna, situazione estremamente pericolosa” Gli uomini della Stazione Etna sud del Servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e del soccorso alpino della ... 🔗dayitalianews.com

Etna in eruzione, scatta il divieto di avvicinamento con la lava scesa fino a quota 1700: chiusi spazi aerei - Con l'Etna in eruzione, lava a quota 1.700 metri e cenere in atmosfera, chiudono diversi spazi aerei. Stop ai voli in arrivo 🔗notizie.virgilio.it

