ERSU Palermo assegna 12 500 borse di studio | copertura totale delle richieste

ERSU di Palermo annuncia il raggiungimento di un importante traguardo: per l'anno accademico 2024­2025 è stata assicurata la copertura del 100% delle richieste di borse di studio da parte degli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori della Sicilia occidentale. Grazie a un efficace coordinamento tra governo nazionale e regionale, e al

Università, Ersu Palermo: "Soddisfatte il 100% delle richieste, assegnate 12.500 borse di studio" - L'Ersu Palermo assegna 12.500 borse di studio e soddisfa il 100% delle domande presentate da studenti di università, accademie e conservatori della Sicilia occidentale. Entro oggi infatti, con determina del direttore dell'Ersu di Palermo Ernesto Bruno, verranno pubblicati sull'albo online...

