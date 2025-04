Ermal Meta video intervista Concertone Primo Maggio 2025 | Sicurezza sul lavoro in primis non mai sentito il bisogno di usare l’AI

video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento e anche di Sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificialeVi presentiamo la nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha parlato oltre che dell’evento anche di Sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale.Ermal Meta (foto Alessandra Alfieri Druga)Concertone Primo Maggio 2025: intervisteGuarda le nostre video interviste a tutti i conduttori e il video del photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)BigMama (guarda qui)Vincenzo Schettini (guarda qui)video photocall conduttori e sindacati (guarda qui)Concertone Primo Maggio 2025: l’eventoCresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com - Ermal Meta, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sicurezza sul lavoro in primis, non mai sentito il bisogno di usare l’AI» La nostra, tra i conduttori deldela Roma, che ci ha parlato dell’evento e anche disule di intelligenza artificialeVi presentiamo la nostra, tra i conduttori deldela Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha parlato oltre che dell’evento anche disule di intelligenza artificiale.(foto Alessandra Alfieri Druga): intervisteGuarda le nostreinterviste a tutti i conduttori e ildel photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)(guarda qui)BigMama (guarda qui)Vincenzo Schettini (guarda qui)photocall conduttori e sindacati (guarda qui): l’eventoCresce l’attesa per il Concerto deldi Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Belcanto, Nicolò Pasetti video intervista: «Pavel oppressore innamorato di Antonia, io amo il tennis» - La nostra video intervista a Nicolò Pasetti, nel cast della serie Belcanto nei panni del colonnello Pavel Falez, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista a Nicolò Pasetti, nel cast della serie Belcanto nei panni del colonnello Pavel Falez. Belcanto – Vittoria PucciniBelcanto: cast e uscita Diretta da Carmine Elia, e interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Vincenzo Ferrera, Andrea Verticchio, Nicolò Pasetti, Serena De Ferrari, con Antonio Gerardi, Andrea Bosca e Andreas Pietschmann, Belcanto andrà in onda per ... 🔗.com

Belcanto, Andrea Verticchio video intervista: «Saverio rischia la castrazione fisica ma anche emotiva» - La nostra video intervista ad Andrea Verticchio, nel cast della serie Belcanto nei panni di Saverio Nappi, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista ad Andrea Verticchio, nel cast della serie Belcanto nei panni di Saverio Nappi. Belcanto – Vittoria PucciniBelcanto: cast e uscita Diretta da Carmine Elia, e interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Vincenzo Ferrera, Andrea Verticchio, Nicolò Pasetti, Serena De Ferrari, con Antonio Gerardi, Andrea Bosca e Andreas Pietschmann, Belcanto andrà in onda per quattro serate ... 🔗.com

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, rottura social e dietrofront a metà: spunta video con Damante - Mistero in casa Rodriguez. Nelle ultime ore si è acceso il gossip su una presunta tensione tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. All’improvviso, infatti, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, un gesto che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Belen Rodriguez e Ignazio Moser, il giallo del segui su Instagram Secondo le indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stato proprio Ignazio a bloccare Belen nella serata di martedì 8 aprile. 🔗notizieaudaci.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ermal Meta, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sicurezza sul lavoro in primis, non mai sentito il bisogno di usare l'AI; Ermal Meta: l'intervista integrale - Verissimo Video; Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita; Ermal Meta: “Il Campione di Sanremo? Potrebbe essere Giorgia ma occhio a Noemi…”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

1°Maggio, Ermal Meta: I giovani parlano di un cielo plumbeo per il futuro. Spero si possa schiarire - Il cantante condurrà il concertone insieme a Noemi e a Big Mama e dice: “L’anno scorso non ero consapevole di quello che andavo a raccontare. Ero stato su quel palco solo come artista e trovarsi lì pe ... 🔗msn.com

Ermal Meta rivela: «Fortuna non è la mia unica figlia. Sono padre di altre due ragazze» - È in tour nei teatri italiani e sarà di nuovo tra i protagonisti del concerto romano del 1° maggio, ma il cantautore emoziona i fans rivelando una paternità inaspettata ... 🔗msn.com

Ermal Meta, non solo musica: il cantante apre una nuova società. Il business inaspettato - Alla vigilia della sua co-conduzione del concerto dell'1 maggio domani a Roma, si allargano dalla musica ai cinema e ai video i business di Ermal Meta. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti ... 🔗msn.com