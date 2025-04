Erba evasione fiscale e lavoratori in nero | sequestro da 200mila euro

Erba, 30 aprile 2025 – sequestro preventivo da oltre 200mila euro a carico di una imprenditrice cinese residente nell'area erbese, indagata per evasione fiscale e per l'impiego di un lavoratore clandestino. Il provvedimento, chiesto dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan e disposto dal Gip di Como, è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Erba.L'indagineL'attività di indagine è partita da un controllo fiscale svolto dai militari nei confronti di un'azienda del settore metalmeccanico, durante il quale sono emerse numerose irregolarità. I finanzieri avevano subito riscontrato la presenza di due lavoratori senza contratto, uno dei quali di nazionalità cinese, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.Quest'ultimo è stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre la titolare è stata segnalata per aver impiegato manodopera straniera priva di permesso di soggiorno.

