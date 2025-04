Eolico offshore il senatore Croatti M5S | Destra incoerente non ha mai presentato un' osservazione

Eolico riminese offshore c’è stata l’opportunità per cittadini, associazioni e rappresentanti politici di presentare osservazioni che esprimessero valutazioni, modifiche o anche ferma contrarietà alle autorizzazioni richieste da Energia Wind. 🔗 Riminitoday.it - Eolico offshore, il senatore Croatti (M5S): "Destra incoerente, non ha mai presentato un'osservazione" “In questi anni durante l’iter burocratico del progettoriminesec’è stata l’opportunità per cittadini, associazioni e rappresentanti politici di presentare osservazioni che esprimessero valutazioni, modifiche o anche ferma contrarietà alle autorizzazioni richieste da Energia Wind. 🔗 Riminitoday.it

Eolico offshore: 4 progetti approvati per 2,2 Gw, un'opportunità per il Mezzogiorno - Con un potenziale di 16,5 Gigawatt di progetti di eolico offshore in fase di Valutazione d'Impatto Ambientale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su un totale di 86 Gw di richieste di connessione a Terna, è molto incoraggiante il dato che stiamo comunicando in questi giorni relativo ai 4 progetti già approvati in Via (Valutazione di impatto ambientale), con circa 2,2 Gw". Lo ha detto il presidente dell'associazione delle Energie Rinnovabili Offshore (Aero), Fulvio Mamone Capria, al convegno "Le rinnovabili: un'opportunità da governare e regolare" stamane alla Camera. 🔗quotidiano.net

Eolico offshore, Fratelli d'Italia chiede alla Regione di esprimersi: "Molte criticità, va assunta una posizione" - La Regione prenda posizione sui progetti di parchi eolici, in particolare quello previsto lungo le coste riminesi. A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere regionale riminese Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) che ricorda come con l'approvazione del recente decreto bollette sia stato... 🔗riminitoday.it

Augusta e Taranto i poli italiani dell'eolico offshore - Saranno Augusta (Siracusa) e Taranto i due poli italiani dell'eolico offshore, dove verranno costruite le piattaforme galleggianti per le turbine. Civitavecchia (Roma) e Brindisi ospiteranno attività di supporto ai due poli. Lo prevede il decreto interministeriale dei ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia che è stato trasmesso alla Ragioneria di Stato, e che l'ANSA ha potuto visionare. 🔗quotidiano.net

Eolico offshore, il senatore Croatti (M5S): "Destra incoerente, non ha mai presentato un'osservazione" - Il senatore Marco Croatti: "Incredibile e ridicola posizione politica, pretendono che la Regione esprima un parere negativo proprio ora che il progetto eolico offshore riminese è ‘in mano’ al governo ... 🔗riminitoday.it

Eolico Offshore, Croatti (M5S): “Il Governo non sa che pesci pigliare” - Continua la querelle tra destra e sinistra sull’Eolico Offshore nel mare adriatico. Ad intervenire anche il senatore dei 5 Stelle Maro Croatti. “In questi anni durante l’iter burocratico del progetto ... 🔗chiamamicitta.it

"Nessun compromesso: diciamo ’no’ alle pale eoliche in Valmarecchia" - Marco Croatti si unisce al coro di ’no’ contro i parchi eolici. Dopo il deputato Pd Andrea Gnassi, anche il senatore del Movimento 5 Stelle si oppone all’arrivo delle pale eoliche, volute dalla Region ... 🔗msn.com