Enorme incendio in un hotel di Calcutta almeno 15 morti | Si è trasformato in una camera a gas

incendio ha devastato un albergo nella città indiana di Calcutta ieri sera, uccidendo almeno 15 ospiti. Diversi occupanti sono stati tratti in salvo dalle stanze e dal tetto dell'albergo, una persona sarebbe morta lanciandosi da una terrazza.

Strage a Calcutta, 15 persone morte in un incendio divampato in un hotel - Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta , nel nordest dell’India. Lo ha riferito oggi la polizia locale. «Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell’albergo, hanno detto le autorità. Le fiamme sono scoppiate ieri sera e ora sono sotto controllo, ha aggiunto la polizia di Calcutta. Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato... 🔗feedpress.me

Incendio in hotel a Calcutta: 15 morti e numerosi salvataggi - Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta, nel nordest dell'India. Lo ha riferito oggi la polizia locale. "Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell'albergo, hanno detto le autorità. Le fiamme sono scoppiate ieri sera e ora sono sotto controllo, ha aggiunto la polizia di Calcutta. Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell'edificio". 🔗quotidiano.net

India: incendio in un hotel a Calcutta, almeno 15 morti - Milano, 30 apr. (LaPresse) – Un incendio è scoppiato in un hotel di 6 piani nel quartiere Burrabazar di Calcutta, uno dei più antichi e trafficati. Almeno 15 persone sono morte. La maggior parte di loro è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essersi buttata dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme. L’incendio è divampato intorno alle 19.30 (le 15 di ieri in Italia) presso il Rituraj Hotel, situato in Madanmohan Street. 🔗lapresse.it

