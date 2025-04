Energia case più efficienti e green grazie all’informatica quantistica

grazie all‘informatica quantistica sarà possibile ottimizzare la gestione energetica delle nostre case, risparmiando denaro e migliorandone l’impatto ambientale. E’ quanto emerge da un nuovo studio guidato dalla Cornell University e pubblicato su ‘Engineering’. Nello specifico, gli autori hanno sviluppato una strategia di controllo predittivo dei modelli (Mpc) basata sull’ottimizzazione approssimata quantistica. Questa strategia e’ progettata per edifici dotati di sistemi di accumulo di Energia a batteria e di generazione di Energia rinnovabile, come i pannelli fotovoltaici. Il cuore della strategia e’ uno schema di trasferimento dei parametri basato sull’apprendimento per l’algoritmo di ottimizzazione approssimata quantistica (Qaoa). Trattando il problema Mpc come un problema di ottimizzazione binaria quadratica non vincolata (Qubo), l’approccio e’ in grado di calcolare controlli ottimali per minimizzare il consumo energetico netto di un edificio. 🔗 all‘informaticasarà possibile ottimizzare la gestione energetica delle nostre, risparmiando denaro e migliorandone l’impatto ambientale. E’ quanto emerge da un nuovo studio guidato dalla Cornell University e pubblicato su ‘Engineering’. Nello specifico, gli autori hanno sviluppato una strategia di controllo predittivo dei modelli (Mpc) basata sull’ottimizzazione approssimata. Questa strategia e’ progettata per edifici dotati di sistemi di accumulo dia batteria e di generazione dirinnovabile, come i pannelli fotovoltaici. Il cuore della strategia e’ uno schema di trasferimento dei parametri basato sull’apprendimento per l’algoritmo di ottimizzazione approssimata(Qaoa). Trattando il problema Mpc come un problema di ottimizzazione binaria quadratica non vincolata (Qubo), l’approccio e’ in grado di calcolare controlli ottimali per minimizzare il consumo energetico netto di un edificio. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Case sempre più fredde in Italia: l’impatto del caro energia sui consumi domestici - (Adnkronos) – Secondo un nuovo studio di tado, le case in Italia sono sempre più fredde, con una temperatura media di 18,5°C, al terzo posto in Europa dopo Regno Unito e Paesi Bassi. L'analisi dei dati di tado rivela un calo costante delle temperature domestiche in Europa dal 2020 al 2024, con un impatto diretto sui […] L'articolo Case sempre più fredde in Italia: l’impatto del caro energia sui consumi domestici proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Case sempre più fredde in Italia: l’impatto del caro energia sui consumi domestici - (Adnkronos) – Secondo un nuovo studio di tado, le case in Italia sono sempre più fredde, con una temperatura media di 18,5°C, al terzo posto in Europa dopo Regno Unito e Paesi Bassi. L'analisi dei dati di tado rivela un calo costante delle temperature domestiche in Europa dal 2020 al 2024, con un impatto diretto sui […] 🔗periodicodaily.com

Mercato immobiliare, Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta dell'1,7% con €5466 al metro quadro; in 5 anni +36% con Certosa il quartiere più caro a €4.280 al mq - Nel primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Energia, case più efficienti e green grazie all’informatica quantistica; Earth Day: 5 azioni per rendere la tua casa più sostenibile; Meloni riapre il Green Deal, Pichetto: Detrazioni per case più efficienti. Tavares (Stellantis) in bilico. Che c'è sui giornali; Direttiva Case Green: meno sprechi energetici, più risparmi per le famiglie italiane. 🔗Su questo argomento da altre fonti