Empoli-Lazio | D’Aversa e Baroni si sfidano per punti salvezza e sogni europei

Altro affascinante incrocio che mette di fronte necessità di punti salvezza ed aspirazioni europee, in Empoli-Lazio di domenica prossima alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena, dove Roberto D'Aversa e Marco Baroni si giocano tanto. Classe 1975 l'uno e 1963 l'altro, dopo essersi affrontati una sola volta da calciatori (5-1 per D'Aversa in un Monza-Verona della Serie B 1997-'98), hanno avuto due stesse esperienze a poca distanza l'uno dall'altro e un punto in comune, la Virtus Lanciano. Era la stagione 2013-'14, infatti, quando l'attuale tecnico azzurro, più giovane di dodici anni, diventava direttore tecnico del club abruzzese dopo averci chiuso la carriera da calciatore con la fascia di capitano al braccio. Stessa stagione in cui sulla panchina del club dell'allora presidentessa Valentina Maio fu chiamato proprio l'allenatore fiorentino.

