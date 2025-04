Emma Villas sfida Prata di Pordenone nei quarti di Coppa Italia serie A2

Emma Villas partirà alla volta di Prata di Pordenone dove domani alle 17,30 scenderà in campo per il quarto di finale di Coppa Italia di serie A2 contro i padroni di casa. "Ci aspetta una gara molto difficile – ha detto l'opposto Gabriele Nelli (nella foto) -. Prata di Pordenone ha dimostrato in campionato di essere una ottima formazione ed infatti ha chiuso al primo posto la regular season". Come i biancoblu anche i friulani sono usciti in semifinale playoff. "Per noi è ancora una ferita che fa male quella del ko contro Brescia, perché in gara3 siamo stai spesso avanti. Ma adesso pensiamo alla Coppa Italia: vogliamo vincere questo quarto di finale ed andare avanti. L'obbiettivo era quello di andare in finale per poi giocarci la promozione: non ci siamo riusciti ma vogliamo chiudere bene la stagione e fare meglio in Coppa".

