Emis Killa e Lazza duettano nel brano dal titolo In auto alle 6 00

Emis Killa e Lazza sono tornati a collaborare per il brano In auto alle 6:00, il loro nuovo singolo in uscita domani

Due dei rapper più forti della scena, Emis Killa e Lazza sono tornati a collaborare per il brano In auto alle 6:00, il loro nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio venerdì 2 maggio.

Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, Emis Killa e Lazza si incontrano nuovamente sulla traccia In auto alle 6:00, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l'amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.

Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita” - Milano – Dietro le porte chiuse dell’aula bunker di Milano, davanti ai magistrati che indagano sugli affari sporchi delle tifoserie milanesi, l’ex capo della curva milanista Luca Lucci ha descritto il rapporto che intercorreva tra lui e altre tre persone: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i rapper Fedez ed Emis Killa. Attualmente, Lucci è indagato per associazione a delinquere con l’accusa di essere il capo dell’organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro. 🔗ilgiorno.it

