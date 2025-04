Emergente Sala 2025 | a Elisa Agarinis il premio miglior servizio di sala

Elisa Agarinis la vincitrice del prestigioso premio Emergente sala 2025. Stiamo parlando dell'unico riconoscimento interamente dedicato al servizio di sala, oggi più che mai elemento fondamentale all'interno del panorama della ristorazione. Nella splendida cornice dell'Hotel de la Ville di Monza e Teatrino di Corte Villa Reale si è concluso il premio più ambito per i talentuosi professionisti della sala under 30. Ieri sera è stata proclamata la vincitrice: si tratta, appunto, di Elisa Agarinis del ristorante Agli Amici di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Elisa Agarinis ha sconfitto giovani personaggi di grande qualità come Lorenzo Durando (Le Cupole del Grand Hotel Bristol Portofino Coast – Rapallo, in Liguria), Francesco Mario Passaretti (Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali – Asti, in Piemonte) e Manuel Cossu (Vesta Fiori Chiari, Milano).

Emergente 2025 Monza Chef, Pizza, Sala: anniversario con Franco Pepe - Premio Emergente 2025 per vere star… nel segno di Franco Pepe! Tutto pronto a Monza per Emergente 2025 (Chef, Pizza e Sala), in programma lunedì 28 e martedì 29 aprile: ci sarà anche Franco Pepe. Un evento tutto da vivere e da gustare in compagnia delle stelle della cucina italiana. La cerimonia di gala (uno speciale anniversario come avevamo già raccontato nei giorni scorsi nel nostro blog) si terrà nella suggestiva cornice del Salone delle Feste (Monza). 🔗danielebartocciblog.it

Emergente Chef, Pizza e Sala 2025: Monza capitale del gusto - Monza capitale del gusto con Emergente Chef 2025, Emergente Pizza 2025 ed Emergente Sala 2025. Cresce l’attesa per un evento di assoluto fascino e blasone: 20 anni di EmergenteChef, 15 di EmergentePizza e 10 anni di Emergente Sala. Eh già, nella suggestiva e rinomata location della Villa Reale di Monza sarà prestissimo celebrato un grande anniversario: i 20 anni di EmergenteChef, la competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (quasi un centinaio), i 15 di EmergentePizza e i 10 di EmergenteSala, ancora oggi l’unico evento focalizzato sul servizio di sala. 🔗danielebartocciblog.it

Emergente Sala 2025: parla Passaretti (Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali) - Nel panorama della ristorazione (specie quello di di alta gamma), il servizio di sala è un elemento, oggi più che mai, fondamentale. Esso contribuisce, è inutile nasconderlo, a rendere l’esperienza gastronomica indimenticabile. Al Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali, situato nel suggestivo Relais di Asti Le Cattedrali Relais by LAQUA Collection, l’attenzione ai dettagli e la cura dell’ospite sono gli ingredienti principali di un’accoglienza raffinata e impeccabile. 🔗danielebartocciblog.it

