Dilei.it - Emanuele Filiberto, le foto della prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata Adriana Abascal

pubblica per. Elegantissimi, raggianti e sorridenti davanti agli obiettivi deigrafi, il Principe e l’ex mo, oggi produttrice e conduttrice, sono stati protagonisti a Palazzo Ruspoli a Roma, per presenziare alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano.Il debutto diIn un contesto di grande prestigiodi Savoia, 52 anni, ha fatto il suo debuttocon, 54 anni. La coppia è apparsa sorridente e affiatata: un’che rappresenta un passo significativo per il Principe, che ha di recente confermato la sua separazione dalla ex moglie, Clotilde Courau.La relazione consembra aver portato unaluce nella vita di, finalmente pronto a mostrarsi in pubblico con la suacompagna, a lungo al centro di pettegolezzi. 🔗 Dilei.it