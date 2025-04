Emanuele De Vita nominato delegato provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico 2025-2028

CONI Lazio, guidato dal Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv. Emanuele De Vita come nuovo delegato provinciale CONI per Frosinone. Una scelta che valorizza competenza, passione e profonda conoscenza del territorio.Figura di primo piano dello. 🔗 Frosinonetoday.it - Emanuele De Vita nominato delegato provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico 2025-2028 Il Comitato RegionaleLazio, guidato dal Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv.Decome nuovoper. Una scelta che valorizza competenza, passione e profonda conoscenza del territorio.Figura di primo piano dello. 🔗 Frosinonetoday.it

Su altri siti se ne discute

Emanuele De Vita nominato delegato provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico 2025-2028 - Il Comitato Regionale CONI Lazio, guidato dal Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv. Emanuele De Vita come nuovo Delegato Provinciale CONI per Frosinone. Una scelta che valorizza competenza, passione e profonda conoscenza del territorio. Figura di primo piano dello... 🔗frosinonetoday.it

Emanuele De Vita nominato delegato provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico 2025-2028 - Il Comitato Regionale CONI Lazio, guidato dal Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv. Emanuele De Vita come nuovo Delegato Provinciale CONI per Frosinone. Una scelta che valorizza competenza, passione e profonda conoscenza del territorio. Figura di primo piano dello... 🔗frosinonetoday.it

Incarichi: Antonio De Vita nominato segretario comunale di Forza Italia Giovani - Il nuovo segretario comunale Antonio De Vita è stato nominato dal segretario regionale di Forza Italia Giovani Matteo Scannerini di concerto con il segretario provinciale di Forza Italia Giovani Matteo Chimenti. Il neo-segretario accettando la nomina dichiara: "E' con grande orgoglio e senso di... 🔗pisatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Emanuele De Vita nominato delegato provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico 2025-2028; Il CONI Lazio nomina Emanuele De Vita per il quadriennio 2025-2028; CONI Lazio, Emanuele De Vita è il nuovo Delegato Provinciale per Frosinone: esperienza e visione al servizio dello sport; De Vita, la scelta forte per il rilancio dello sport ciociaro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Andrew Howe nominato Delegato Provinciale CONI per Rieti - Il presidente del Comitato Regionale CONI Lazio, Alessandro Cochi, ha nominato oggi i cinque delegati provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Quattro sono “new entry”, mentre uno, Ugo ... 🔗msn.com