Emanuela Orlandi parla l’ex poliziotto Digos | Quelle parole di Papa Wojtyla…

parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, l’ex commissario capo di polizia Lidano Marchionne ha fornito nuovi elementi che ridimensionano la pista internazionale legata al possibile scambio tra la giovane sparita nel 1983 e Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II.«Non si ebbe mai prova dell’esistenza in vita della ragazza – ha dichiarato – e lo stesso Ali Agca, all’epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione». Aggiungendo che, alla scadenza dell’ultimatum del 20 luglio 1983, «non furono avviate iniziative concrete per la scarcerazione di Agca» e non emerse «alcun elemento che potesse sostenere che la ragazza fosse viva».Il ruolo della Digos e i primi dubbiMarchionne, che all’epoca era in servizio alla Digos, ha spiegato di essersi occupato del caso solo «marginalmente», ma di essere stato coinvolto quando emerse l’ipotesi di un legame con Agca. 🔗 Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotto Digos: “Quelle parole di Papa Wojtyla…” Nel corso di una recente audizione davanti alla Commissionementare di inchiesta sulla scomparsa die Mirella Gregori,commissario capo di polizia Lidano Marchionne ha fornito nuovi elementi che ridimensionano la pista internazionale legata al possibile scambio tra la giovane sparita nel 1983 e Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II.«Non si ebbe mai prova dell’esistenza in vita della ragazza – ha dichiarato – e lo stesso Ali Agca, all’epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione». Aggiungendo che, alla scadenza dell’ultimatum del 20 luglio 1983, «non furono avviate iniziative concrete per la scarcerazione di Agca» e non emerse «alcun elemento che potesse sostenere che la ragazza fosse viva».Il ruolo dellae i primi dubbiMarchionne, che all’epoca era in servizio alla, ha spiegato di essersi occupato del caso solo «marginalmente», ma di essere stato coinvolto quando emerse l’ipotesi di un legame con Agca. 🔗 Thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotta Vozzi: “Rapita, strangolata…può esserle successo di tutto. Sono andata in missione in Calabria per sentire una sua amica” - “Non ricordo quasi nulla del caso di Emanuela, anche perché le donne all’epoca non erano molto considerate nella polizia, per cui tante cose non le venivano a dire a me”: queste le parole di Maria Vozzi davanti alla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle misteriose scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. La Vozzi, oggi 83enne e in pensione, all’epoca dei fatti era nella Squadra Mobile di Roma guidata da Nicola Cavaliere, il capo della sezione Omicidi ascoltato la scorsa settimana. 🔗ilfattoquotidiano.it

Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro: “Coinvolte persone troppo in alto per essere toccate” - Il caso di Emanuela Orlandi continua a far discutere e a rivelare nuovi dettagli che alimentano i sospetti su un possibile coinvolgimento del Vaticano nella sua scomparsa. L’ultimo sviluppo riguarda un intreccio di dichiarazioni e indagini che collegano Pietro Orlandi, il giornalista Alessandro Ambrosini e Francesca Immacolata Chaouqui, figura centrale nello scandalo Vatileaks. Il sospetto di Pietro Orlandi: “La verità è dentro il Vaticano” Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa nel 1983, ha ribadito la sua convinzione che il Vaticano stia nascondendo la verità. 🔗thesocialpost.it

Ali Agca e la scomparsa di Emanuela Orlandi, risposta all'appello di Pietro: "Papa non parla, lo faccio io" - Ali Agca torna a parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi rispondendo al fratello della ragazza scomparsa: "Posso dirti una parte di verità" 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Emanuela Orlandi? Mai prova che fosse ancora viva, parla l'ex Digos; Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotta Vozzi: “Rapita, strangolata…può esserle successo…; Il caso Orlandi e il «maschilismo» nelle indagini. Parla un'ex funzionaria di polizia: «Noi donne non eravamo considerate»; Ali Agca sul caso Orlandi: Emanuela non tornerà mai, la colpa è dei servizi segreti: chi l'ha rapita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emanuela Orlandi, parla l’ex poliziotto Digos: “Quelle parole di Papa Wojtyla…” - Nel corso di una recente audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella ... 🔗thesocialpost.it

Caso Orlandi, l'ex Digos: "Fu chiesta liberazione Agca, ma mai data prova esistenza in vita" - 'Lo stesso Ali Agca, all'epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione' ... 🔗msn.com

Emanuela Orlandi, il giallo del numero di telefono di Federica sulla sua agenda: la cifra diversa e la convocazione sbagliata - Durante l'audizione di Lidano Marchionne, all'epoca dei fatti commissario capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos di Roma, davanti alla Commissione parlamentare di ... 🔗msn.com