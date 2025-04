Emanuela Orlandi l’ex commissario della polizia | “Rapita da gruppo organizzato le hanno teso una trappola”

commissario capo della polizia di Stato, Emanuela Orlandi sarebbe caduta nella trappola di un gruppo ben organizzato: "Non era un gruppo di rubagalline o di ragazzi che potevano aver messo su qualcosa di più grande di loro che poi gli era sfuggito di mano". 🔗 Secondo Lidano Marchionne, all'epocacapodi Stato,sarebbe caduta nella trappola di unben: "Non era undi rubagalline o di ragazzi che potevano aver messo su qualcosa di più grande di loro che poi gli era sfuggito di mano". 🔗 Fanpage.it

