Elon Musk cambia cappello ora c' è scritto Golfo d' America

Golfo d'America", ecco la nuova scritta sul cappello "Maga" di Elon Musk, il berretto coi colori repubblicani che lo ha accompagnato durante la campagna elettorale di Trump. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Elon Musk cambia cappello, ora c'è scritto "Golfo d'America" (Agenzia Vista) Usa, 30 aprile 2025 "d'", ecco la nuova scritta sul"Maga" di, il berretto coi colori repubblicani che lo ha accompagnato durante la campagna elettorale di Trump. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Perché Elon Musk e Marco Rubio hanno litigato alla Casa Bianca e cosa cambia per Trump dopo lo scontro - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il miliardario Elon Musk, consigliere fidato di Donald Trump, si sono scontrati duramente durante un vertice di governo alla Casa Bianca. Alla base ci sarebbe stata la gestione dei licenziamenti da parte di Musk. Dopo l'incontro, Trump ha comunicato che ci sarà un cambio di linea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Elon Musk cambia nome: anche questa volta è un meme volgare, che ridere - Elon Musk ha cambiato il nome del suo profilo X (fu Twitter). Questa volta ha deciso di chiamarsi Harry Bolz. La scelta è nata dopo che negli ultimi giorni si è aperto un caso su un suo collaboratore, Edward “Big Balls” Coristine, a cui è stato affidato un incarico molto delicato nonostante la scarsa esperienza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La scure di Elon Musk sull’università: oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca: «Ha un QI altissimo!» – Il video - O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. 🔗open.online

Elon Musk cambia cappello, ora c'è scritto "Golfo d'America" - (Agenzia Vista) "Golfo d'America", ecco la nuova scritta sul cappello "Maga" di Elon Musk, il berretto coi colori repubblicani che lo ha ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Il cappello a forma di formaggio e gli assegni da un milione agli elettori: l’ultimo show di Musk - Elon Musk ha distribuito ... salendo sul palco con un cappello a forma di formaggio giallo. "Non mi limito a fare una chiamata, sono qui di persona." (reuters) Musk e i gruppi che sostiene hanno ... 🔗repubblica.it

Musk, il suo ultimo show: cappello a forma di formaggio e assegni da un milione agli elettori - Questo è stato l’iniziativa di Elon Musk, che domenica ha distribuito ... Durante un comizio a Green Bay, Musk ha parlato a una folla di circa 2.000 persone, indossando un cappello a forma di ... 🔗thesocialpost.it