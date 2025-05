Elodie annuncia la tracklist del nuovo album Mi ami mi odi

Elodie sta per pubblicare l’atteso nuovo album Mi ami mi odi, ecco la tracklist, ospite anche del Concertone del Primo MaggioDa venerdì 2 maggio sarà disponibile Mi ami mi odi, il nuovo attesissimo progetto discografico di Elodie. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei diversi formati fisici: CD con poster autografato in edizione esclusiva con artwork alternativi (sold out), CD standard, vinile autografato (sold out) e vinile standard. Le quattro diverse cover del nuovo progetto discografico rappresentano i quattro atti di Elodie The Stadium Show, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di Elodie: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.In occasione dell’uscita del nuovo album, Elodie incontrerà i suoi fan da NSS Edicola per The album Party il 3 maggio a Napoli dalle 12 alle 16 in Piazza San Pasquale e l’8 maggio a Milano dalle 18 alle 21 in Piazza Bruno Buozzi. 🔗 .com - Elodie annuncia la tracklist del nuovo album Mi ami mi odi sta per pubblicare l’attesoMi ami mi odi, ecco la, ospite anche del Concertone del Primo MaggioDa venerdì 2 maggio sarà disponibile Mi ami mi odi, ilattesissimo progetto discografico di. L’sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei diversi formati fisici: CD con poster autografato in edizione esclusiva con artwork alternativi (sold out), CD standard, vinile autografato (sold out) e vinile standard. Le quattro diverse cover delprogetto discografico rappresentano i quattro atti diThe Stadium Show, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.In occasione dell’uscita delincontrerà i suoi fan da NSS Edicola per TheParty il 3 maggio a Napoli dalle 12 alle 16 in Piazza San Pasquale e l’8 maggio a Milano dalle 18 alle 21 in Piazza Bruno Buozzi. 🔗 .com

Su altri siti se ne discute

Elodie annuncia la tracklist del nuovo album Mi ami mi odi - Elodie sta per pubblicare l’atteso nuovo album Mi ami mi odi, ecco la tracklist, ospite anche del Concertone del Primo Maggio Da venerdì 2 maggio sarà disponibile Mi ami mi odi, il nuovo attesissimo progetto discografico di Elodie. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei diversi formati fisici: CD con poster autografato in edizione esclusiva con artwork alternativi (sold out), CD standard, vinile autografato (sold out) e vinile standard. 🔗.com

Elodie annuncia il nuovo album “Mi Ami Mi Odi” e due show evento a San Siro e al Maradona - venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi , dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani . Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce , tra cui, oltre alla title track,. 🔗feedpress.me

Elodie annuncia il suo nuovo album: ecco quando esce - Elodie annuncia con un post sui social il suo nuovo album di inediti: ecco quando esce il disco L'articolo Elodie annuncia il suo nuovo album: ecco quando esce proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elodie annuncia la tracklist del nuovo album Mi ami mi odi; Elodie annuncia la tracklist dell’album “Mi ami mi odi”; Elodie annuncia il nuovo album Mi Ami Mi Odi , i dettagli di tutti i look da dark diva; Elodie annuncia il suo nuovo album: Mi ami mi odi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elodie esplosiva nel nuovo album “Mi Ami Mi Odi” - "Mi Ami Mi Odi", il nuovo album di Elodie, in uscita il 2 maggio 2025. Un viaggio musicale tra sensualità, fragilità e forza. 🔗msn.com

Elodie: svelata la tracklist di "Mi ami mi odi" - Ieri, 28 aprile, Elodie ha svelato la tracklist del suo nuovo album, “ Mi ami mi odi ”, in uscita questo venerdì, 2 maggio. 🔗radioitalia.it

Elodie, “Mi Ami Mi Odi”, il nuovo album in arrivo dal 2 maggio - Elodie, "Mi Ami Mi Odi", il nuovo album in arrivo dal 2 maggio. In apertura di disco il pezzo che da il titolo all'album. 🔗tvserial.it