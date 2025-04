Elly Schlein sui Cpr in Trentino | Non è una soluzione si torni all’accoglienza diffusa

soluzione. È strano che la proposta di crearne uno venga da chi ha causato il problema, soprattutto in questa provincia e nella provincia di Bolzano, dove c'era un sistema di accoglienza diffusa che era un fiore all'occhiello per l'Italia e per l'Europa. La destra che. 🔗 Trentotoday.it - Elly Schlein sui Cpr in Trentino: “Non è una soluzione, si torni all’accoglienza diffusa” “I Cpr per noi non sono una. È strano che la proposta di crearne uno venga da chi ha causato il problema, soprattutto in questa provincia e nella provincia di Bolzano, dove c'era un sistema di accoglienzache era un fiore all'occhiello per l'Italia e per l'Europa. La destra che. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elly Schlein: Urgente riforma Rai per evitare infrazione UE - "Noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione". 🔗quotidiano.net

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

La "morsa" intorno a Elly Schlein sul riarmo dell'Europa - AGI - Da una parte i socialisti europei, dall'altra la minoranza dem con Paolo Gentiloni in prima fila. Quella che si materializza attorno a Elly Schlein sul piano di riarmo europeo ha l'aspetto di una morsa. La segretaria Pd ha manifestato tutti i suoi dubbi sul piano di Ursula von der Leyen, provocando le reazioni della minoranza interna del Pd, da Lorenzo Guerini a Pina Picierno, fino a Paolo Gentiloni che ha, di fatto, disconosciuto la linea della segretaria parlando di "strada giusta" imboccata da von der Leyen. 🔗agi.it

Se ne parla anche su altri siti

E' una città ben governata, Elly Schlein a Trento per lanciare la volata a Ianeselli: Il Cpr non è una soluzione. La destra crea i problemi e poi si candida a risolverli; Schlein a Trento: «Sicurezza e migranti, il Cpr non è la soluzione»; 'E' una città ben governata', Elly Schlein a Trento per lanciare la volata a Ianeselli: 'Il Cpr non è una soluzione. La destra crea i problemi e poi si candida a risolverli'; Elezioni comunali, dalla sicurezza all'accoglienza: confronto a distanza a Trento tra Schlein e Salvini (che parla di orsi). Al via la volata verso il voto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cpr in trentino alto adige, schlein critica la destra per la gestione dell’accoglienza e le promesse elettorali - Illy Schlein critica la destra in Trentino Alto Adige per aver smantellato il modello di accoglienza diffusa a Trento e Bolzano, aggravando i problemi migratori e sanitari prima delle elezioni comunal ... 🔗gaeta.it

Schlein (Pd), i Cpr non sono una soluzione - Quella dei Cpr "per noi non è una soluzione ed è quantomeno strano che le proposte vengano da chi ha causato il problema, soprattutto in questa provincia e nella provincia di Bolzano, dove c'era un si ... 🔗msn.com

Molteni (Lega), su Cpr Trento interlocuzione. Schlein (Pd): Cpr non sono soluzione - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ... 🔗lavocedelnordest.eu