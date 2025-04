Elly Schlein in visita Lo sciopero alla Giuliani Poi evento a Bertinoro

Elly Schlein (nella foto piccola), sarà presente oggi al presidio dei lavoratori della Giuliani Arredamenti. Proprio davanti a quei cancelli che dallo scorso 14 aprile sono presidiati per lo sciopero ad oltranza proclamato dagli stessi lavoratori e dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, per portare la proprietà davanti un tavolo di trattativa. Nell'azienda, che opera nel settore del mobile imbottito, i lavoratori sono quasi tutti presenti con lavoro somministrato e non dipendenti diretti, cosa che si riverbera anche sulla sicurezza sul lavoro. L'arrivo di Schlein è previsto per le 14, mentre già dalla mattina ci saranno i rappresentanti nazionali della Fillea Cgil e Nidil Gcil. La segretaria porterà la solidarietà del Pd alla vigilia della giornata del lavoro, 1º maggio.

