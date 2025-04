Ellen Pompeo ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Ellen Pompeo, Grey di 'Grey's Anatomy' ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ieri è stata affiancata da amici, familiari e dalla creatrice di 'Grey's Anatomy', Shonda Rhimes, mentre riceveva il riconoscimento."Questo è a un milione di miglia da dove avrei mai pensato di arrivare. E ho imparato a essere qui, a stare qui, a godermi tutto questo grazie alle persone nella mia vita, perché mi hanno insegnato tanto. Shonda mi ha permesso di avere una carriera, di essere pagata e di essere madre," ha detto la Pompeo. "Non conosco molte altre attrici in questa città che abbiano avuto il privilegio di essere circondate da donne brillanti."L'attrice 55enne era accompagnata dal marito Chris Ivery mentre posava accanto alla stella.

