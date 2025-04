Elezioni Romania Simion | Voto spartiacque per dignità e giustizia a rumeni

(Adnkronos) – "È il momento di riportare dignità e giustizia ai romeni". Queste le parole con cui George Simion, candidato alla presidenza della Romania nelle Elezioni di domenica 4 maggio, apre l'intervista rilasciata all'Adnkronos in vista del primo turno, nella quale parla anche di Giorgia Meloni, "una grande leader", e del rapporto con Ue.

Elezioni Romania, Simion: “Voto spartiacque per dignità e giustizia a rumeni” - (Adnkronos) – "È il momento di riportare dignità e giustizia ai romeni". Queste le parole con cui George Simion, candidato alla presidenza della Romania nelle elezioni di domenica 4 maggio, apre l’intervista rilasciata all’Adnkronos in vista del primo turno, nella quale parla anche di Giorgia Meloni, "una grande leader", e del rapporto con Ue e […] 🔗periodicodaily.com

Romania, Georgescu escluso dalle elezioni del 4 maggio, ricorso respinto dalla Corte Costituzionale, Simion: "Attacco alla democrazia" - Il candidato in testa al primo turno nelle scorse elezioni, è stato interdetto ufficialmente dalla corsa alla presidenza, la decisione "non può essere contestata" La Corte Costituzionale rumena ha respinto il ricorso del candidato filorusso Calin Georgescu contro la decisione dell'Ufficio ele 🔗ilgiornaleditalia.it

Elezioni in Romania, respinta candidatura della filorussa Diana Sosoaca, "incompatibile con la democrazia", approvato leader di estrema destra George Simion - Sosoaca ha 48 ore per fare appello contro la Corte Costituzionale L'Ufficio Elettorale Centrale (BEC) ha respinto sabato la candidatura della candidata filorussa di estrema destra Diana Sosoaca presentata giovedì a Bucarest. Diana Sosoaca, seconda candidata respinta alle elezioni in Romania L 🔗ilgiornaleditalia.it

