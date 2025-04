Elezioni Regionali Campania De Luca ironico | “Io capolista? Mi candido a Papa con Trump”

Luca candidato consigliere regionale in una sua lista civica, dopo lo stop al terzo mandato. Il governatore: "Verificheremo se possibile"

Elezioni regionali, no della Consulta a De Luca per il terzo mandato in Campania - Vincenzo De Luca non può ricandidarsi per la terza volta consecutiva a governatore della Campania. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a De Luca di tentare la terza volta alla presidenza della Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibile mandato per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “E’ stata accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”, il commento del governatore campano che poi chiosa: “si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi ... 🔗ildenaro.it

Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: “Io candidato? Penso solo al Viminale” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rigetta al mittente l'ipotesi candidatura in Campania: "Fuori dal ministero solo per un ruolo all'Avellino Calcio.."Continua a leggere 🔗fanpage.it

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, il M5s punta su Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre il Pd spinge su Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in quella 🔗ilgiornaleditalia.it

Elezioni Regionali Campania, De Luca ironico: “Io capolista? Mi candido a Papa con Trump” - L’ipotesi: De Luca candidato consigliere regionale in una sua lista civica, dopo lo stop al terzo mandato. Il governatore: “Verificheremo se possibile” ... 🔗fanpage.it

Regionali in Campania, De Luca non c’è ma la destra litiga: i possibili nomi in campo e perché c’è chi vuole il rinvio - La sentenza della Corte costituzionale ha sbarrato la strada al governatore uscente, ma se la sinistra litiga neppure il centrodestra è pronto, ecco i possibili candidati L'articolo Regionali in Campa ... 🔗msn.com

Campania, De Luca “Non è merce di scambio per risolvere i problemi dei partiti” - Così l'attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Ravello Festival, dice la sua in vista delle ... 🔗msn.com