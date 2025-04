Elezioni presidenziali in Romania sondaggio | testa a testa Simion-Antonescu

testa a testa al primo turno delle Elezioni presidenziali che si terrà domenica in Romania, ripetizione del voto del novembre scorso poi annullato il mese successivo dalla Corte Suprema per sospetta ingerenza russa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Flashdata, rilanciato da Euronews, sono tre i candidati con chance di conquistare.

Elezioni presidenziali in Romania 2025: la data - Il 6 dicembre 2024 la Corte Suprema di Bucarest ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali che si erano tenute in Romania a fine novembre e che avevano visto la vittoria – a sorpresa – del filorusso Calin Georgescu, nonché l’esclusione dal ballottaggio del premier Marcel Ciolacu. Tali risultati, è emerso dopo la declassificazione di alcuni documenti dell’intelligence, erano arrivati a seguito di interferenze da parte di Mosca, anche tramite finanziamenti illeciti. 🔗lettera43.it

Romania, respinta la candidatura del filorusso Georgescu alle elezioni presidenziali: scontri a Bucarest - La candidatura alle elezioni presidenziali in Romania del filorusso Calin Georgescu è stata respinta. Dopo la decisione presa dal Comitato elettorale rumeno si sono verificati scontri in piazza a Bucarest tra i sostenitori di Gerogescu e la polizia, che ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Romania, Georgescu escluso dalla ripetizione delle elezioni presidenziali. Ma (per adesso) l’Ufficio elettorale non spiega il motivo - Calin Georgescu non è stato ammesso alle elezioni presidenziali che si terranno in Romania a maggio. L’Ufficio centrale elettorale ha invalidato la candidatura del leader nazionalista dell’Alleanza per l’unione dei rumeni. Al momento, la commissione non ha spiegato i motivi della decisione. Ora la decisione potrà essere impugnata alla Corte costituzionale che dovrà esprimersi entro il 15 marzo. Quando è stata resa nota la posizione dell’Ufficio centrale elettorale – riferiscono i media locali – sono scoppiati incidenti tra la polizia e i sostenitori di Georgescu ma – come dichiarato dalle ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni presidenziali in Romania: il 40% degli elettori ancora indeciso - I primi sondaggi di opinione hanno mostrato che quasi la metà dei romeni non sa ancora per chi votare alle prossime elezioni presidenziali in Romania #EuropeNews ... 🔗msn.com

Elezioni Romania, il favorito Simion guarda a Trump e Meloni ma assicura: “Saremo affidabili” - È il favorito alle presidenziali romene di domenica prossima, 4 maggio, anche se bisognerà aspettare il ballottaggio del 18 maggio per sapere chi guiderà la Romania per i prossimi cinque anni. George ... 🔗msn.com