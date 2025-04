Elettricisti e muratori allarme Cna | Le offerte ci sono ma le persone interessate sono poche

offerte ci sono, ma la domanda scarseggia. Cna lancia l'allarme riguardante i posti di lavoro per muratori, Elettricisti e anche tecnici di robotica. Ambiti nell'ambito dei quali le imprese sono spesso e volentieri alla ricerca di profili, trovando però poco riscontro. "Un tempo - ha spiegato.

Bollette, l’allarme della Cna: “Parrucchieri e lavanderie tagliati fuori dal decreto” - Fermo, 5 marzo 2024 – Il recente decreto per alleggerire le bollette esclude, nella sostanza, le micro e piccole imprese, un danno enorme per chi non ce la fa più: “Il contributo straordinario attraverso il taglio degli oneri generali di sistema è stato destinato esclusivamente alle attività con una potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h, lasciando fuori molte microimprese operanti nei servizi alla persona e alla comunità, come ad esempio parrucchieri, autoriparatori e lavanderie”. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dazi, anche Cna Padova lancia l'allarme: «Gli artigiani locali ne pagheranno le conseguenze» - In merito alle politiche protezionistiche di Donald Trump il presidente di Cna Padova e Rovigo Luca Montagnin esprime tutta la sua preoccupazione per un sistema artigiano che è pienamente inserito nelle filiere internazionali del valore, quando non esporta direttamente i propri prodotti negli Usa... 🔗padovaoggi.it

Cna: "Allarme per l’accumulo di pneumatici fuori uso" - La situazione delle officine della provincia di Forlì-Cesena è ormai insostenibile a causa dell’accumulo di Pneumatici Fuori Uso (PFU), fenomeno che mette in serio pericolo sia l’ambiente che la sicurezza. "Le nostre officine sono letteralmente sommerse da Pneumatici Fuori Uso (PFU) a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace – afferma Marco Boscherini, responsabile Cna Servizi alla Comunità Forlì-Cesena - l’emergenza si aggrava nei periodi di cambio gomme, con le imprese costrette a fare i conti con spazi saturi, rischi ambientali e possibili sanzioni per gli ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Offerte per elettricisti e muratori, Cna: Poche persone interessate; Idraulici, elettricisti e muratori: manca il personale, ora è allarme.