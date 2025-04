Electronic Arts licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall

Electronic Arts ha avviato un processo di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di un numero compreso tra 300 e 400 dipendenti a livello globale. Tra i team interessati figura anche Respawn Entertainment, studio di sviluppo noto per i franchise Apex Legends e Star Wars Jedi, presso il quale circa 100 professionisti sono .L'articolo Electronic Arts, licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni 🔗 (Adnkronos) –ha avviato un processo di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di un numero compreso tra 300 e 400a livello globale. Tra i team interessati figura anche Respawn Entertainment, studio di sviluppo noto per i franchise Apex Legends e Star Wars Jedi, presso il quale circa 100 professionisti sono .L'articolo400ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Electronic Arts, licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall - (Adnkronos) – Electronic Arts ha avviato un processo di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di un numero compreso tra 300 e 400 dipendenti a livello globale. Tra i team interessati figura anche Respawn Entertainment, studio di sviluppo noto per i franchise Apex Legends e Star Wars Jedi, presso il quale circa 100 professionisti sono […] 🔗periodicodaily.com

Xbox Game Pass sta per ricevere due “grandi” giochi di Electronic Arts? - Xbox Game Pass potrebbe presto accogliere due “grandi” giochi nel catalogo. Alcuni giocatori hanno infatti notato proprio in queste ore la presenza di EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard nel Microsoft Store con riferimenti alla versione PC Game Pass, suggerendo di conseguenza un imminente arrivo sulla piattaforma di Microsoft. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, i giochi dovrebbero essere inclusi all’interno del Game Pass grazie ad EA Play, il servizio in abbonamento di Electronic Arts, che fa parte di Xbox Game Pass Ultimate. 🔗game-experience.it

Battlefield leak, a che gioco sta giocando Electronic Arts? - Se siete appassionati della serie Battlefield, avrete sicuramente già visto i video recentemente pubblicati da Electronic Arts che mostrano i primi momenti del nuovo Battlefield. E questa volta non stiamo parlando di video fan-made, ma di vere e proprie clip originali e ufficiali del prossimo gioco in uscita. Ma Electronic Arts cosa ne pensa di questi leak ufficiali? Al momento sembra non porsi il problema… Un’ondata di leak… volontaria? Il playtest del prossimo Battlefield, che è stato battezzato col nome di Battlefield Labs, è ufficialmente coperto da un accordo di non divulgazione (NDA). 🔗esports247.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Electronic Arts, licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall; Star Wars Jedi 3 esce indenne dai licenziamenti di Electronic Arts. Cancellato il nuovo videogioco Titanfall di Respawn Entertainment; Tagli al personale per EA: centinaia di dipendenti licenziati, cancellati due progetti di Respawn; EA in cirisi: cancella un altro Titanfall e taglia 400 posti di lavoro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Electronic Arts, licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall - (Adnkronos) - Electronic Arts ha avviato un processo di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di un numero compreso tra 300 e 400 dipendenti a livello globale. Tra i team interessati figura ... 🔗msn.com

Electronic Arts avrebbe licenziato centinaia di dipendenti - Electronic Arts avrebbe licenziato centinaia di dipendenti | Cancellati due progetti di Respawn, tra cui uno spin-off di Titanfall. 🔗msn.com

Tagli al personale per EA: centinaia di dipendenti licenziati, cancellati due progetti di Respawn - Electronic Arts ha avviato una nuova ondata di licenziamenti che ha coinvolto tra le 300 e le 400 persone, secondo quanto riportato da Bloomberg. Tra gli studi più colpiti c'è Respawn Entertainment, c ... 🔗informazione.it