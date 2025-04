Electronic Arts | Licenziamenti e addio a un gioco legato a Titanfall

Electronic Arts ha licenziato tra 300 e 400 dipendenti e cancellato due progetti in sviluppo presso Respawn Entertainment, incluso un atteso gioco di Titanfall.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!La notizia, riportata da Bloomberg nelle ultime 12 ore, ha scosso la community. Il progetto annullato sarebbe un “incubation project” non meglio specificato che fa parte dei titoli shooter nell’universo di Titanfall.EA ha giustificato i tagli come parte di una “ristrutturazione strategica” per concentrarsi su titoli ad alto potenziale, ma la decisione ha sollevato critiche.La cancellazione del gioco è particolarmente dolorosa per i fan, già delusi dalla chiusura di altri progetti legati al franchise. Quale direzione prenderà EA ora? E come influenzeranno questi tagli il futuro di Respawn, celebre per Apex Legends e Titanfall? La discussione è aperta: diteci cosa ne pensate sui nostri social! 🔗 Imiglioridififa.com - Electronic Arts: Licenziamenti e addio a un gioco legato a Titanfall L’industria videoludica affronta un altro duro colpo:ha licenziato tra 300 e 400 dipendenti e cancellato due progetti in sviluppo presso Respawn Entertainment, incluso un attesodi.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!La notizia, riportata da Bloomberg nelle ultime 12 ore, ha scosso la community. Il progetto annullato sarebbe un “incubation project” non meglio specificato che fa parte dei titoli shooter nell’universo di.EA ha giustificato i tagli come parte di una “ristrutturazione strategica” per concentrarsi su titoli ad alto potenziale, ma la decisione ha sollevato critiche.La cancellazione delè particolarmente dolorosa per i fan, già delusi dalla chiusura di altri progetti legati al franchise. Quale direzione prenderà EA ora? E come influenzeranno questi tagli il futuro di Respawn, celebre per Apex Legends e? La discussione è aperta: diteci cosa ne pensate sui nostri social! 🔗 Imiglioridififa.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Xbox Game Pass sta per ricevere due “grandi” giochi di Electronic Arts? - Xbox Game Pass potrebbe presto accogliere due “grandi” giochi nel catalogo. Alcuni giocatori hanno infatti notato proprio in queste ore la presenza di EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard nel Microsoft Store con riferimenti alla versione PC Game Pass, suggerendo di conseguenza un imminente arrivo sulla piattaforma di Microsoft. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, i giochi dovrebbero essere inclusi all’interno del Game Pass grazie ad EA Play, il servizio in abbonamento di Electronic Arts, che fa parte di Xbox Game Pass Ultimate. 🔗game-experience.it

PlayStation Studios, Sony effettua nuovi licenziamenti in Visual Arts - Pare che Sony abbia annunciato nuovi licenziamenti nel gruppo PlayStation Visual Arts, il team di supporto che ha collaborato con Naughty Dog su The Last of Us Part 1 e 2 e su diversi progetti cancellati. I tagli, comunicati questa settimana, fanno parte di una più ampia ristrutturazione degli studi Sony negli Stati Uniti, con un numero non precisato di dipendenti degli uffici di San Diego che perderanno il lavoro il 7 marzo. 🔗game-experience.it

Battlefield leak, a che gioco sta giocando Electronic Arts? - Se siete appassionati della serie Battlefield, avrete sicuramente già visto i video recentemente pubblicati da Electronic Arts che mostrano i primi momenti del nuovo Battlefield. E questa volta non stiamo parlando di video fan-made, ma di vere e proprie clip originali e ufficiali del prossimo gioco in uscita. Ma Electronic Arts cosa ne pensa di questi leak ufficiali? Al momento sembra non porsi il problema… Un’ondata di leak… volontaria? Il playtest del prossimo Battlefield, che è stato battezzato col nome di Battlefield Labs, è ufficialmente coperto da un accordo di non divulgazione (NDA). 🔗esports247.it

Ne parlano su altre fonti

EA ha tolto dalla vendita su Steam 6 giochi Codemasters all'improvviso; Dragon Age: The Veilguard, addio a scrittori e designer: licenziamenti e partenze dopo il flop del gioco; Origin sta per chiudere i battenti: EA invita gli utenti a usare la nuova app; Respawn ha cancellato un nuovo FPS, senza neanche annunciarlo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

EA in cirisi: cancella un altro Titanfall e taglia 400 posti di lavoro - L'industria videoludica continua ad attraversare un periodo di cambiamento profondo e delicato. Electronic Arts, che già nel 2023 aveva operato licenziamenti di massa, torna a tagliare pesantemente il ... 🔗hdblog.it

Electronic Arts ha licenziato centinaia di persone e cancellato due giochi di Respawn - EA licenzia centinaia di dipendenti e ridimensiona lo studio Respawn, cancellando due giochi tra cui un Extraction Shooter di Titanfall. 🔗msn.com

EA annuncia nuovi licenziamenti e giochi cancellati - Electronic Arts ha annunciato nuove cancellazioni e licenziamenti presso Respawn Entertainment, colpendo in particolare due progetti in fase iniziale, oltre ad apportare riduzioni mirate nei team ... 🔗techgaming.it