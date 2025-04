Electrolux si ferma nel ponte del primo maggio i timori della Fiom Cgil | Cala la produzione di forni e piani cottura

Electrolux di Forlì ha comunicato il prolungamento del ponte del primo maggio con ulteriore giornata di fermata, a carico dei lavoratori, pagata con i permessi personali". Ad annunciarlo è la Rsu della Fiom Cgil, specificando che "continua pertanto la riduzione dei volumi produttivi.

Electrolux si ferma nel ponte del primo maggio, i timori della Fiom Cgil: Cala la produzione di forni e piani cottura; Treviso, vendite in calo: Electrolux ferma la produzione per tre giorni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online