Electrolux crescono i ricavi ma aumenta l' incertezza sul mercato americano

incertezza e dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, Electrolux è costretta a rivedere al ribasso le sue stime sopratutto per il mercato americano. Nel primo trimestre del 2025 la multinazionale svedese ha registrato un utile operativo intorno ai 452 milioni di corone contro.

